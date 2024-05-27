В Energy Club заявили, що відключення світла триватимуть щонайменше два роки

Відключення світла, які пов'язані з суттєвими руйнуваннями в енергетиці, можуть застосовуватись найближчі два роки.

Про це заявив віце-президент Energy Club Максим Немчинов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Це наша реальність на найближчі два роки. Тобто треба адаптуватись, треба розуміти, що це буде. Нам треба буде будувати дещо з нуля, дещо відновлювати, дещо перебудовувати, модернізовувати. На це треба кошти і час", - сказав він.

Немчинов додав, що влітку відключення скоріше за все будуть. Також дуже важливо встигнути підготуватись до наступної зими, бо протягом неї він також очікує відключень.

Експерт наголосив, що внаслідок масованих обстрілів енергосистема втратила 8 ГВт потужностей. Через це доведеться підняти тариф на електроенергію, щоб були гроші на відновлення пошкоджених та зруйнованих енергооб’єктів.

"Це невідворотність. Нам треба платити за товар стільки скільки він коштує, щоб ці кошти направлялись на ремонт, відновлення та будівництво нової генерації", - підкреслив Немчинов.