В енергосистемі в резерві 10 енергоблоків ТЕС, - Міненерго

Сьогодні дефіциту електроенергії в український енергосистемі не спостерігається, у резерві 10 одиниць генеруючого обладнання ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Міненерго.

Як зазначається, власної генерації достатньо для покриття потреб споживачів, також планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.

"У короткостроковий ремонт виходив блок ТЕС, який після усунення зауважень підключено в роботу. У резерві - 10 одиниць генеруючого обладнання ТЕС, які будуть включені в роботу за потреби", - уточнили в міністерстві.

Минулого тижня повідомлялося, що росіяни двічі за день атакували прифронтову ТЕС ДТЕК.

За словами виконавчого директора компанії Дмитра Сахарука, з початку цього опалювального сезону окупанти вже майже 40 разів атакували теплові електростанції ДТЕК.