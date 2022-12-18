Енергосистема України не може прийняти весь обсяг електрики з АЕС через пошкодження

Українські АЕС поки не можуть видати весь обсяг виробленої електроенергії в мережу. Енергосистема не може прийняти таку кількість енергії через пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Станом на 13:00 всі дев'ять атомних енергоблоків, розташованих на підконтрольній Україні території, працюють. Проте потужність двох блоків обмежують.

"Проте сумарну потужність двох блоків обмежують більш ніж на 600 МВт через неготовність енергосистеми прийняти від них весь можливий обсяг електроенергії, оскільки об‘єкти енергетичної інфраструктури ще не відновили після обстрілів 16 грудня", - йдеться у повідомленні.

Атомні електростанції готові запуститися на повну потужність, коли інфраструктуру відновлять.

Нагадаємо, в "Укренерго" попередили, що сьогодні в Україні зросли обсяги споживання електроенергії, тому зберігається значний дефіцит потужностей.

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