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На енергоринку утворилася глибока боргова криза обсягом в 60-70 млрд гривень, - нардеп

Понеділок 24 червня 2024 11:28
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На енергоринку утворилася глибока боргова криза обсягом в 60-70 млрд гривень, - нардеп Фото: на енергоринку утворилася глибока боргова криза обсягом в 60-70 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Енергетичний ринок України опинився у глибокій борговій кризі розміром в 60-70 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Я сьогодні констатую - енергоринок в глибинній кризі. От просто, оцей колапс, борговий, на рівні 60-70 мільярдів боргів. До чого воно призведе ніхто сьогодні відповіді не має", - сказав він.

Зокрема він розповів, що перед виробниками "зеленої" енергії утворився борг у розмірі близько 19 млрд грн і він не має тенденцій до скорочення та джерела погашення.

Нардеп пояснив, що після нещодавнього підвищення тарифу на електроенергію для населення енергетики отримають додатково близько 50 млрд грн і частина цих коштів буде спрямована на погашення боргів.

"Якщо на ринку будуть нерозрахунки по старих боргах, по поточних, то зрозуміло, що залучати нових інвесторів вкрай важко чи неможливо", - наголосив Кучеренко.

У підсумку він додав, що для залучення інвесторів у будівництво нових енергооб’єктів потрібно показати їм стабільність у розрахунках та роботу над захистом інвестицій.

Раніше Кучеренко заявляв, що накопичені в галузі енергетики борги негативно впливають на запаси палива, а також ремонт та модернізацію енергооб’єктів.

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