Энергокомпании просят премьера вмешаться в ситуацию с тарифами на ж/д перевозки

Повышение тарифа на перевозку грузов, запланированое "Укрзализныцей" - недопустимо. Это приведет к ухудшению работы энергетического сектора, значительному удорожанию угля, и повлечет негативное влияние на угольную и энергетическую отрасли.

"Рост транспортных расходов приведет к снижению платежеспособности ТЭС по закупке топлива для накопления составов в период подготовки к осенне-зимнему отопительному периоду. Более того, возможности закупок и так ограничены рекордными ценами на энергетический уголь на международных рынках", - отмечают энергетики.

Кроме того, по их словам, транспортные расходы ТЭС уже значительно выросли, ведь предприятия вынуждены арендовать вагоны УЗ по рекордным ценам.

"Из-за агрессивной ценовой политики УЗ (рост базовой цены полувагона УЗ с начала года в 2 раза) и ухудшение обращения вагонов, цены на полувагоны на рынке выросли в 3,5 раза - с 400 до 1400 грн за вагон", - подчеркивают энергетики.

Как сказано в письме, темп роста железнодорожных тарифов, с учетом нового приказа, составит 31 в 2022 году, что существенно больше, чем прогнозный индекс производителей промышленной продукции, согласованный Кабмином - 7,8%.

Кроме того, это повышение экономически не обосновано, ведь перевозки угольной продукции и сейчас являются прибыльным для УЗ, а после повышения тарифов рентабельность возрастет до 23,2%.

"Предприятия тепловой генерации функционируют в условиях частичных неплатежей на рынке: задолженность НЭК Укрэнерго составляет 1,223 млрд грн. Долг негативно влияет на работу предприятий, у которых нет резервов для покрытия растущих транспортных расходов", - отмечают энергетики.

Кроме того, подчеркивается в письме, примененный подход по определению тарифов непрозрачный и несистемный: повторное изменение тарифов на перевозку грузов инициировано меньше, чем через месяц после предыдущих изменений. К тому же, тарифы повысили выборочно - только для грузов первого класса.

"Учитывая, что повышение тарифов повлечет критическое негативное влияние на угольную и энергетическую отрасли, просим дать поручение министерству инфраструктуры отозвать проект об очередном повышении тарифов, а также разработать механизм и отменить повышение тарифов УЗ на 20,4% с 01.01.2022 года", - резюмируют энергетики.

Как известно, "Укрзализныця" и Министерство инфраструктуры решили в два этапа повысить тарифы на перевозку грузов УЗ: на 8% с 17.08.2021 года, и на 20,4% с 1 января 2022 года.

В целом рост стоимости перевозок составит более 30%. Однако впоследствии они предложили повысить тариф на перевозку грузов первого класса еще на 9%. Таким образом, за последние 5 лет стоимость грузовых перевозок выросла более чем на 200%.

Ранее ВСК по УЗ, которая была создана в Раде, обнародовала отчет, согласно которому до критического состояния УЗ привели две основные причины - некомпетентное руководство и тотальная коррупция: только в 2020 году компания на криминальных сделках потеряла 8 млрд гривен.

Согласно финансовому отчету самой УЗ, прибыль от грузовых перевозок в 1 полугодии этого года достигла более 31 миллиардов гривен. Но компания зафиксировала убыток в 1,4 миллиарда.