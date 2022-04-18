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"Энергоатом" задействовал международные механизмы для освобождения от оккупантов Запорожской АЭС

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Энергодар, Понедельник 18 апреля 2022 17:36
"Энергоатом" задействовал международные механизмы для освобождения от оккупантов Запорожской АЭС Фото: Запорожская АЭС (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Государственная компания "Энергоатом" рассказала о работе над выходом российских оккупантов с территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Об этом сообщает РБК-Украина

"Энергоатом" продолжает работать над освобождение ЗАЭС от войск РФ и представителей "Росатома". В госпредприятии квалифицируют действия России как прямой акт ядерного терроризма.

"Совет управляющих МАГАТЭ еще 3 марта одобрил соответствующую резолюцию, в которой жестко осудил действия россиян и требует немедленного освобождения захваченных атомных объектов Украины. Сейчас важно обеспечить выполнение этой резолюции", – заявил руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

В настоящее время атомная электростанция остается временно оккупированной. Ранее войска РФ также удерживали контроль над Чернобыльской АЭС.

К слову, глава Луганской области Гайдай объяснил выход Вооруженных сил из Кременной.

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