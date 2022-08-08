Энергетики вместе с ВСУ за неделю вернули свет для 95 тысяч семей, - ДТЭК

За прошедшую неделю энергетики компании ДТЭК при поддержке ВСУ вернуть свет 95 тысячам семей в 133 населенных пунктах в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Так за прошедшую неделю электромонтеры "ДТЭК Донецкие электросети" восстановили поставки света для более 81 тысячи домов жителей области в 104 населенных пунктах Бахмутского, Краматорского, Волновахского и Покровского районов.

"За последнюю неделю увеличилась регулярность обстрелов Никопольского и Криворожского районов Днепропетровской области. Из-за этого все чаще разрушений подвергается инфраструктура электросетей. Всего за неделю энергетики восстановили электроснабжение почти 30 тысячам семей в 29 населенных пунктах Днепропетровщины", - отметили в ДТЭК.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.