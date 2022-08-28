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Энергетики вернули свет для 16 тысяч потребителей, - ДТЭК

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Воскресенье 28 августа 2022 13:15
Энергетики вернули свет для 16 тысяч потребителей, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет для 16 тысяч потребителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За минувшие сутки энергетики компании ДТЭК вместе с военными ВСУ восстановили электроснабжение для 16 тысяч потребителей в 14 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"В Донецкой области за сутки электроснабжение восстановили для 5 545 семей Торецкой общины, еще 2 689 - Бахмутской общины. Также работы проводили в славянской и Марьинской общине", - сообщили в компании.

Кроме того, 27 августа энергетикам ДТЭК удалось восстановить работу электросетей в 3 населенных пунктах для почти 8 тысяч семей Криворожского и Никопольского районов Дніпроетровской области.

Без электроснабжения пока остается 1 населенный пункт на Днепропетровщине и 86 населенных пунктов в Донецкой области.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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