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Энергетики вернули свет 13 тысячам семей в Донецкой области, - ДТЭК

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Пятница 01 июля 2022 18:56
Энергетики вернули свет 13 тысячам семей в Донецкой области, - ДТЭК Фото: энергетики вернули свет 13 тысячам семей в Донецкой области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Украинским энергетикам удалось отремонтировать сети и вернули свет почти 13 тысячам домов в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

"Энергетики получили возможность добраться до ряда мест повреждений сетей и отремонтировать их в 5 населенных пунктах Покровского, Бахмутского и Краматорского районов. Снова получают электропитание почти 13 тысяч семей", - сообщили в компании.

Без электроснабжения сейчас 356 населенных пунктов Донецкой области.

Самые сложные направления - остаются Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецький, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 128 сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", - сообщили в ДТЭК.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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ДТЭК Донецкая область
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