Енергетики повернули світло для 17 тисяч родин у двох областях, - ДТЕК

За минулу добу 13 жовтня енергетики компанії ДТЕК повернули світло для 17 тисяч домогосподарств у 12 населених пунктах Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Так, за 13 жовтня фахівці ДТЕК змогли потрапити з дозволу військових до низки пошкоджень електромереж у 10 населених пунктах Донецької області. Знову отримують світло 14 тисяч домогосподарств області.

Дніпропетровська область зазнала повітряних атак протягом останньої доби, через що були зруйновані лінії електропередачі. За добу енергетики змогли все відремонтувати та повернути світло для 2, 541 родини у 2 населених пунктах.

"Наразі без електропостачання лишаються 89 населених пунктів Донецької області. Енергетики обов’язково відновлять світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України", - зазначають в ДТЕК.

Для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, 10-11 жовтня Росія масово атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, що призвело до дефіциту потужності в енергосистемі.

Було зруйновано електростанції і вузлові підстанції. Енергетики в режимі 24/7 відновлюють електропостачання в постраждалих регіонах.