Энергетики за неделю вернули свет 150 тысячам семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

За прошедшую неделю (11-17 апреля) энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 228 городов и сел в Киевской и Донецкой областях, вернув свет для 148 тысяч домохозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"С 11 по 17 апреля, электромонтеры ДТЭК возобновляли электроснабжение в 156 населенных пунктах Киевской области. Электроэнергию вернули для 100 954 домов, а также важным объектам инфраструктуры: больницам в Броварах и Ирпене, водоканалам в Буче, Броварах и Иванкове, хлебозаводу и кирпичному заводу в Иванкове, пожарной части в Буче, газораспределительному пункту в селе Плоское Броварского района", - сообщили в компании.

Также энергетики вернули свет для 26 тысяч семей в городе Бровары, которые были обесточены после очередной ракетной атаки оккупантов.

18 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнять работы по возобновлению электроснабжения еще в 35 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов.

Чтобы поскорее вернуть свет жителям Киевщины, ремонты сетей помогают выполнять энергетики из Киева, Одесской и Днепропетровской областей. Компания делает все возможное, чтобы вернуть свет всем жителям Киевской области до 1 июня.

За прошедшую неделю электромонтерам ДТЭК Донецкие электросети удалось частично вернуть электроснабжение в 72 населенных пункта Донецкой области, всего энергетики вернули свет в дома 24 252 семей.