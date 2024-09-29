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Енергетики ДТЕК щодня лагодять енергетичну інфраструктуру Покровська після обстрілів

Неділя 29 вересня 2024 18:23
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Енергетики ДТЕК щодня лагодять енергетичну інфраструктуру Покровська після обстрілів Фото: енергетики ДТЕК щодня лагодять енергетичну інфраструктуру Покровська після обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Енергетики ДТЕК щодня лагодять енергетичну інфраструктуру Покровська після обстрілів, щоб місто було забезпечено електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The Times.

"Електропостачання Покровська стало пріоритетною ціллю. Щодня росіяни бомбардують і обстрілюють підстанції та лінії електропередач. Щодня електрики ДТЕК відновлюють їх", - йдеться в статті.

Зазначається, що попри постійні руйнування, енергетикам ДТЕК вдається підтримувати електропостачання на 80% території міста.

Тут щодня працює 10 ремонтних бригад компанії, які постійно лагодять енергетичну інфраструктуру Покровська.

"Наші бійці воюють за утримання окопів, ми воюємо за ремонт ліній електропередач. Наша місія критично важлива. Без електроенергії немає життя", - сказав начальник дільниці електромонтерів у Покровську Віталій.

Нагадаємо, в Донецькій області щодня працюють 60 ремонтних бригад ДТЕК Ріната Ахметова, які повертають людям світло після ворожих обстрілів.

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ДТЕК Покровськ
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