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"Электротяжмаш" будет участвовать в обновлении подвижного состава УЗ

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 18:32
"Электротяжмаш" будет участвовать в обновлении подвижного состава УЗ Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

25 марта состоялось совещание с участием руководства "Электротяжмаша" и "Укрзализныци" под председательством министра инфраструктуры Владислава Криклия и главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. Результатом стало согласование дальнейших шагов в рамках подписанной дорожной карты между "Электротяжмашем" и УЗ.

Об этом говорится в сообщении Фонда госимущества.

Указывается, что в середине апреля ЭТМ завершит процедуру сертификации, что позволит заводу принимать участие в тендерах для обновления подвижного состава УЗ.

Подписанная ЭТМ и УЗ дорожная карта предполагает сотрудничество в соответствии с Концепцией развития локомотивного парка "Укрзализныци" до 2023 года. ЭТМ в рамках контрактов с УЗ будет поставлять запчасти, проводить капитальные ремонты и обновление электродвигателей для локомотивов.

По итогам совещания стороны согласовали проведение серии выездных совещаний руководства трех ремонтных заводов и центра закупок УЗ на "Электротяжмаше" с целью согласования технических деталей и тендерных процедур для дальнейшего сотрудничества.

Напомним, "Электротяжмаш" является одним из крупнейших предприятий Харькова. Завод специализируется на разработке и производстве мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторов для тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного транспорта.

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