Электрослесарь, каменщик, газосварщик: кому больше всего готовы платить работодатели Киева

Фото: стройка (Виталий Носач, РБК-Украина)

По состоянию на начало 2021 года в базе службы занятости Киева было 7038 вакансий. На одну вакансию в среднем претендуют 3 безработных, тогда как в прошлом году - 1 безработный.

Об этом сообщает пресс-служба столичного центра занятости.

Самый высокий средний размер оплаты труда предлагается в вакансиях для электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (24,4 тысяч гривен), главного механика (23,8 тысяч гривен).

За ними следуют руководители отделов или структурных подразделений (22,7 тысяч гривен), электромонтер контактной сети (22 тысяч гривен), исполнительный директор и продюсер (21,8 тысяч гривен), инженер-программист (21,7 тысяч гривен), каменщик (21 тысяч гривен), газосварщик, испытатель и слесарь-сборщик двигателей, электромонтажник строительный, литейщика металлов и сплавов (по 20 тысяч гривен)

Как отмечается в сообщении, в Киеве стабильно высокий спрос на профессионалов и специалистов с опытом работы - воспитателей, инженеров, учителей, экономистов, медсестер, бухгалтеров. В дефиците - представители рабочих профессий.

Спросом у столичных работодателей пользуются квалифицированные рабочие: слесари-сантехники, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесари по ремонту колесных транспортных средств, слесари-ремонтники, пекари, слесари по ремонту подвижного состава, кондитеры, электрогазосварщики, маляры и др. Высокий спрос и на работников сферы торговли и услуг - продавцов-консультантов, продавцов продовольственных товаров, помощников воспитателей, поваров, охранников и тому подобное. Востребованы также уборщики, дворники, грузчики, подсобные рабочие.

Больше всего претендентов на одно свободное рабочее место насчитывается в сферах информации и телекоммуникации и финансовой и страховой деятельности (по 29 человек), предоставлении других видов услуг (16), временного размещения и организации питания (7 человек), меньше всего - в сфере водоснабжения. По профессиональным группам, больше всего претендентов на одну вакансию - среди законодателей, руководителей, менеджеров (29 человек), а меньше всего - среди квалифицированных рабочих и представителей простейших профессий.

Напомним, учете в Государственной службе занятости по состоянию на 1 января 2021 года находилось 459 тысяч безработных. Среди них женщины составляют 56%, мужчины - 44%.

Отметим, в октябре 2021 года Национальный банк улучшил прогноз по безработице в Украине в 2020 году по методологии Международной организации труда до 9,4%.