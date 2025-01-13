Електромобіль Mazda 6e виходить на європейський ринок: названі ціни та технічні подробиці

Електрифікований ліфтбек Mazda EZ-6, створений альянсом Changan Mazda, виходить за межі ринку Китаю. На автосалоні в Брюсселі відбулася європейська прем'єра машини. На місцевому ринку вона називатиметься Mazda 6e, тобто стане повноправною спадкоємицею традиційної "шістки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Вже в базовій комплектації Mazda 6e для Європи заявлено великий екран медіасистеми (14,6 дюйма), проекційний дисплей та аудіосистему Sony з чотирнадцятьма динаміками.

У Китаї Mazda EZ-6 може бути електромобілем або послідовним гібридом, але для Європи Mazda 6e заявлена ​​лише в суто електричній версії. На вибір є дві версії з тяговими батареями CATL, причому обидві мають лише задній привід. Проте якщо в Китаї для "Мазди" запропоновані тягові батареї ємністю 56,1 або 68,8 кВт*год, то в Європі набір інший.

Базова Mazda 6e Standard Range має літій-залізо-фосфатний акумулятор на 68,8 кВт*год та запас ходу 479 км за циклом WLTP. Електромотор на задній осі видає 258 к.с. та 320 Нм, час розгону до "сотні" – 7,6 секунди. Версія Long Range має літій-іонну батарею ємністю 80 кВт*год, а запас ходу дорівнює 552 км.

У обох версій максимальна швидкість обмежена на позначці 175 км/год, допускається буксирування причепа масою до 1500 кг. Але через різну "хімію" акумуляторів є одна істотна відмінність: у базової версії зарядка постійного струму підтримує потужність до 200 кВт, а у варіанта Long Range — лише 95 кВт. Ще одна дивина стосується багажника: за європейською методикою його об'єм - 330 літрів, хоча в китайській специфікації на електричну версію вказано 578 літрів.

Поставки ліфтбеків Mazda 6e з Китаю до Європи розпочнуться влітку. Вже оголошено стартову ціну — близько 45 тисяч євро. Виробництво попередньої "шістки" в Японії буде згорнуте цього року, та й зараз машини випускають лише для кількох ринків.