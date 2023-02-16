Електроенергії достатньо: відключення можливі лише в одній області України

У четвер, 16 лютого, п‘яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго .

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання, з‘явився певний резерв потужності. Більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.

В Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, зазначили в прес-службі.

Енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп‘янску та прилеглих районах, які напередодні було знеструмлено в результаті ворожих обстрілів, повідомили в міністерстві.