Електроенергії достатньо: відключення можливі лише в одній області України
У четвер, 16 лютого, п‘яту добу поспіль генерації електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.
За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання, з‘явився певний резерв потужності. Більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС.
В Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, зазначили в прес-службі.
Енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп‘янску та прилеглих районах, які напередодні було знеструмлено в результаті ворожих обстрілів, повідомили в міністерстві.
Нагадаємо, НБУ підготував два сценарії наслідків ракетних обстрілів для інфраструктури України. І базовий і песимістичний сценарій припускають дефіцит електроенергії ще тривалий час.