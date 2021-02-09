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Если экспортные пошлины на металлолом не продлят, у металлургов возникнет дефицит сырья, - нардеп

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 18:07
Если экспортные пошлины на металлолом не продлят, у металлургов возникнет дефицит сырья, - нардеп Фото: Сергей Магера (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Правительство должно продлить пошлины на экспорт металлолома, иначе отечественные металлурги будут иметь дефицит сырья.

Об этом заявил народный депутат Сергей Магера в комментариях журналистам.

По его словам, благодаря введенной пошлине на металлолом отечественные меткомбинаты избавились от постоянного дефицита сырья.

В частности, в 2020 году они смогли нарастить запасы сырья более чем на 119%, по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, Украина сократила объем импорта черных металлов. В прошлом году, по сравнению с 2019 годом, он упал на 15,1%, в то время, как объем импорта металлолома уменьшился на 47,1%.

"Это хороший пример прямой выгоды от локализации. Украина снизила зависимость от внешних источников сырья, сконцентрировав ресурс в местной производственной цепи. При этом объем поступлений в бюджет от переработки металлолома превысили выручку от экспорта в 8,5 раз. Экономический эффект налицо", - рассказал Магера.

По его мнению, правительству следует продлить действие пошлины на экспорт металлолома, чтобы поддержать украинских металлургов.

"Год обещает быть сложным для наших металлургов, для выживания им не помешает любая помощь государства", - сказал Магера.

Кроме того, он напомнил, что в текущем году "Укрзализныця" запускает масштабную программу обновления парка вагонов, и в случае отмены пошлины на экспорт лома, металлургические предприятия могут столкнуться с дефицитом сырья.

"Нельзя допустить, чтобы весь лом ушел на экспорт, а нашим предприятиям пришлось закупать сырье за границей", - считает Магера.

Напомним, ранее глава "Укрметаллургпрома" Александр Каленков заявил, что
экспортная пошлина на лом принесла огромные средства в бюджет.

Так, поступления в госбюджет от металлолома, который переработан, стали в 8,5 раза больше, чем поступления от экспорта лома, поэтому пошлина на лом должна быть сохранена.

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