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Для экспорта в Европу на Прикарпатье тестируют газовое оборудование от RGC Production

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Ивано-Франковск, Вторник 21 сентября 2021 17:21
Для экспорта в Европу на Прикарпатье тестируют газовое оборудование от RGC Production Испытание газового оборудования (пресс-служба "Ивано-Франковскгаза")
Автор: Мария Тарарыева

Уникальные шкафные регуляторы газа от RGC Production, рассчитанные на работу с водородом, с сегодняшнего дня испытывают на спецполигоне АО "Ивано-Франковскгаз" в Богородчанах. Это оборудования необходимо для сертификации и выхода на европейские рынки.

Об этом сообщает пресс-служба "Ивано-Франковскгаза".

Три дня подряд пять ШГРП (шкафных газораспределительных пунктов) разных моделей, и один узел учета газа производства RGC Production будут тестировать смесью из 20% водорода и 80% природного газа.

В пресс-службе отметили, что испытания ответят - способно ли оборудование украинского производства работать с водородом. Это оборудование необходимо для сертификации и выхода на европейские рынки. Надзор за процессом тестирования продукции RGC Production осуществляют специалисты мирового лидера по сертификации и контролю качества процессов и продуктов Бюро Веритас.

"В рамках водородного проекта Региональной газовой компании мы уже второй год подряд проводим исследование влияния газоводородной смеси на газораспределительные сети и газовые приборы. Такие эксперименты помогут подготовить газораспределительные сети к редизайну с возможностью их работы с чистыми видами энергии", - говорит технический директор АО "Ивано-Франковскгаз" Игорь Высочанский.

Также в пресс-службе напомнили, что исследования по использованию смеси водорода проводятся всего на пяти полигонах: в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Волынской, Житомирской и Харьковской областях.

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Ивано-Франковская область Газ
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