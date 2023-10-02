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Експерти оцінили, чи може війна в Україні триватиме ще дев'ять років

Київ, Понеділок 02 жовтня 2023 22:08
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Експерти оцінили, чи може війна в Україні триватиме ще дев'ять років Фото: експерти оцінили, чи може війна в Україні триватиме ще дев'ять років (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Мусієнко, Олександр Коваленко

Сценарій продовження війни Росії проти України протягом наступних дев'яти років є нереалістичним.

Про це в коментарі РБК-Україна заявили керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко та військово-політичний експерт групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Як зазначив Мусієнко, він не виключає, що війна може продовжитися і після 2025 року, але експерт не взявся коментувати терміни до 2032-го. Він уточнив, що тривалість війни покаже лише ситуація на полі бою.

Водночас, Коваленко вважає "сценарій на 9 років" абсолютно нереальним.

Коментуючи рішення німецького парламенту продовжити план військової допомоги Україні до 2032 року, експерт зазначив, що тут йдеться не про прогноз тривалості бойових дій, а про підтримку після закінчення війни.

"Бо після закінчення війни ми також потребуватимемо допомоги щодо відновлення боєздатності наших силових структур, наших Сил оборони. Це довгостроковий проект, розрахований не лише на період бойових дій, а й на майбутнє", - уточнив Коваленко.

Завершення війни в Україні

Нагадаємо, українські офіційні особи неодноразово наполягали на тому, що війна може закінчитись лише за умови повного відновлення територіальної цілісності України.

При цьому президент Володимир Зеленський не відкидає, що для завершення війни може відбутися діалог. Це станеться лише після того, як "росіяни почнуть поважати наше право жити на нашій землі, і російські сили покинуть нашу територію у повному обсязі".

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