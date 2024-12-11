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Експерти назвали мережі АЗС, чий бензин "вбиває" двигуни генераторів

Середа 11 грудня 2024 12:41
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Експерти назвали мережі АЗС, чий бензин "вбиває" двигуни генераторів Фото: експерти назвали мережі АЗС, чий бензин "вбиває" двигуни генераторів (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Бензин з надлишковим вмістом спирту може завдати значної шкоди двигуну генератора. Фахівці не радять пальне БРСМ-Нафта, Мотто, Luxwen та з так званих бочок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".

На думку фахівців, для бензинових генераторів важливим є використання якісного пального. Деякі мережі АЗС продають бензин з надлишковим вмістом спирту, що може завдати значної шкоди двигуну.

"Вони шкодять роботі двигуна, і двигуни на таких бензинах довго не працюють. Термін експлуатації може зменшитись в п'ять разів", – зазначив керівник сервісного центру "Ремтех" Вадим Муравський.

Журналісти нагадали лабораторне дослідження "дешевих" бензинів.

"Згідно з його результатами, у бензині БРСМ-Нафта було зафіксовано перевищення норми спирту – у понад 7 разів і більше. Значне збільшення норми спирту зафіксовано й у бензинах Мотто, Luxwen та з так званих бочок", – зазначається у сюжеті.

На необхідності використовувати якісний бензин наголосив також керівник майстерні з ремонту "Квітка сервіс" Сергій Шмигельський.

"Неякісний бензин в кращому випадку може зменшити ефективність роботи генератора, його вихідну напругу, а в гіршому – призвести до поломки двигуна", – сказав він.

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АЗС Бензин
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