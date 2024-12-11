Експерти назвали мережі АЗС, чий бензин "вбиває" двигуни генераторів
Бензин з надлишковим вмістом спирту може завдати значної шкоди двигуну генератора. Фахівці не радять пальне БРСМ-Нафта, Мотто, Luxwen та з так званих бочок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "24 канал".
На думку фахівців, для бензинових генераторів важливим є використання якісного пального. Деякі мережі АЗС продають бензин з надлишковим вмістом спирту, що може завдати значної шкоди двигуну.
"Вони шкодять роботі двигуна, і двигуни на таких бензинах довго не працюють. Термін експлуатації може зменшитись в п'ять разів", – зазначив керівник сервісного центру "Ремтех" Вадим Муравський.
Журналісти нагадали лабораторне дослідження "дешевих" бензинів.
"Згідно з його результатами, у бензині БРСМ-Нафта було зафіксовано перевищення норми спирту – у понад 7 разів і більше. Значне збільшення норми спирту зафіксовано й у бензинах Мотто, Luxwen та з так званих бочок", – зазначається у сюжеті.
На необхідності використовувати якісний бензин наголосив також керівник майстерні з ремонту "Квітка сервіс" Сергій Шмигельський.
"Неякісний бензин в кращому випадку може зменшити ефективність роботи генератора, його вихідну напругу, а в гіршому – призвести до поломки двигуна", – сказав він.
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