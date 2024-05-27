Експерт пояснив, як китайський посередник через суди блокує діяльність "Укргазвидобування"

Про це заявив політолог Микола Давидюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

Згідно з інформацією на офіційному сайті Господарського суду міста Києва, Vorex 24 травня 2024 року подала позов проти "Укргазвидобування", в якому вимагає змінити умови тендеру державної компанії на закупівлю труб та просить суд зупинити проведення самого тендеру. Справу буде розглядати суддя Чинчин О.В.

"Усе перше півріччя Vorex послідовно робить кроки задля зриву програми буріння та видобутку природного газу "Укргазвидобування". Спочатку цей китайський посередник використовував Антимонопольний комітет, а згодом почав блокувати закупівлі труб для видобутку газу через суд", — сказав експерт.

Він також нагадав, що минулу зиму Україна вперше за історію своєї незалежності пройшла за рахунок газу власного видобутку.

"Зараз є дуже високі ризики, що нам доведеться імпортувати газ. Якщо "Укргазвидобування", а ця держкомпанія є флагманом українського газовидобутку, не зможе закупити труби до кінця травня, її річна програма із буріння та видобутку буде зірвана", — відмітив Давидюк.

За його словами, через російські ракетні удари Україна матиме великі проблеми із електрикою наступної зими, тоді як Vorex "працює знизу", аби не дозволити Україні видобувати природний газ.

"Кремль не може зруйнувати сотні бурових вишок своїми ракетами, тому застосовується маловідомий китайський посередник, який розгорнув свою діяльність в Україні та через суди просто паралізує діяльність "Укргазвидобування". Схема дуже проста: нема труб – нема газу", — підкреслив політолог.