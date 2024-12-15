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Експерт оцінив роботу Агенції оборонних закупівель щодо забезпечення ЗСУ БПЛА

Неділя 15 грудня 2024 19:38
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Експерт оцінив роботу Агенції оборонних закупівель щодо забезпечення ЗСУ БПЛА Фото: юрист Ярослав Гришни (gryshyn-partners.com.ua)
Автор: Сергій Новіков

Агенція оборонних закупівель (АОЗ) демонструє ефективну роботу та забезпечує Збройні сили України сучасними безпілотними літальними апаратами за конкурентними цінами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адвоката та громадського діяча Ярослава Гришина.

За його словами, раніше процедура закупівлі БПЛА в АОЗ викликала серйозну критику через забюрократизованість і непрозорість, однак нині ситуація значно покращилася.

"Менеджери АОЗ працюють щодня зранку до пізньої ночі, долаючи труднощі старої системи. Фактично, створено сучасний проектний офіс із горизонтальною взаємодією між фахівцями, що дозволило запустити конкурентний ринок", - зазначив Гришин.

Експерт також повідомив, що наразі вдалося законтрактувати продукцію на 283 мільярди гривень, залучивши десятки виробників. Він підкреслив, що монополію, яка існувала в галузі оборонних закупівель понад 30 років, було успішно подолано.

"Ринок очищено від корупційних схем - "смотрящих", бек-офісів та відкатів. Це справжній прорив для оборонної сфери України", - наголосив він.

Гришин також захистив команду АОЗ від необґрунтованої критики, назвавши її діяльність незалежною та доброчесною. Він підкреслив важливість підтримки цих змін, зазначивши, що ЗСУ зараз повністю забезпечені якісними БПЛА, а їхні закупівлі відбуваються за адекватними цінами.

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