Эксперт объяснил специфику законопроекта по закупкам для Киевской обходной дороги

По действующим на сегодня в Украине правилам, международные компании не имеют возможности самостоятельно привлекать финансирование для строительства таких объектов, как Киевская объездная дорога . Именно этим объясняется принятие одной из поправок в законопроект №5309, которым проект строительства Киевской обходной дороги (КОД) выводится из-под действия Закона "О государственных закупках".

"Проголосовав за изменения в закон "О публичных закупках", Рада дала "зеленый свет" строительству Киевской обходной дороги по международному формату контрактов EPC+F. Таким образом на конкурентных торгах подрядчик будет определяться не только по ценовому критерию, а еще по условиям привлечения финансирования. Простыми словами - подрядчик не только проектирует и строит, но и обеспечивает возможности финансирования для выполнения этих работ", - объяснил эксперт.

Результатом проголосованного Верховной радой законопроекта станет строительство новой окружной дороги Киева.

"Это 150 км, которые должны построить полностью "с нуля". Новая Киевская обходная дорога, или как ее еще сокращенно называют КОД, выведет из Киева транзит и соединит между собой такие трассы: М-07 Киев-Ковель, М-06 Киев-Чоп, М-05 Киев-Одесса, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь, М-03 Киев-Харьков и обход Броваров", - заявил эксперт.

По его словам, есть надежда на то, что КОД будет построена вовремя, учитывая многочисленные примеры "Большой стройки", в ходе которого объекты сдаются с соблюдением или даже раньше оговоренных контрактами дат.