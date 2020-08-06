Эксперт дал оценку смене руководства военной разведки

Фото: Василий Бурба (president.gov.ua)

По мнению Арестовича, Буданов усилит работу ГУР, а Бурбу могут назначить в другие военные ведомства

Смена начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины связана с необходимостью его реформирования, особенно в свете создания нового министерства по вопросам ОПК, а также с целью кадровой ротации в ГУР.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военный эксперт Алексей Арестович, который с 1999 по 2005 гг. также находился на службе в ГУР.

"На ведомстве лежит очень большая нагрузка. Поэтому, любой человек, какой бы мастер он не был и как бы он хорошо не действовал – со временем начинает терять эффективность. Кроме того, у него (Василия Бурбы, - ред.) могли не сложиться отношения внутри новой системы военно-политического управления. Либо сложится не с теми. Это все нюансы, которые нам отсюда не видны, но имеют огромное значение", - отмечает эксперт.

В то же время, по мнению Арестовича, Бурба был достаточно эффективным на своей должности, а украинскую военную разведку – давно знают и ценят во всем мире.

"За последние годы военная разведка Украины сделала очень много серьезных достижений, как по Донбассу, так и по миру. И в целом, она всегда оценивалась как один из самых эффективных военных органов государства. Более того, ее признают и за рубежом. И в этом, в том числе, есть заслуга Бурбы", - добавляет эксперт.

Однако, по его словам, в ГУР назрела необходимость кадровой ротации и у Буданова, в этом смысле, есть личная мотивация.

По словам Арестовича, Буданов - заслуженный боевой офицер, который многократно сражался с россиянами на пистолетных дистанциях.

"У него есть личные счеты, и нет никаких сантиментов к так называемому "красному знамени". В ситуации, когда реформируется ОПК – количество коррупционных рисков возрастает. Поэтому в ОП, видимо, решили, что честность может быть превыше опыта в стратегическом управлении. Но и Буданов сам не справится, ему нужна сильная команда, на которую он сможет опираться", - отмечает эксперт.

Касательно Бурбы, эксперт не исключает его назначение в другие военные ведомства.

"Бурба – генерал-полковник, поэтому у него должна быть соответствующая должность, а их не так много. Не исключаю, что его могут назначить в СНБО или представителем в НАТО. Он достаточно молодой и опытный кадр, чтобы просто его списать", - резюмировал эксперт.

Напомним, 5 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил начальником Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова.

До этого Главное управление разведки Минобороны возглавлял Василий Бурба, который стал начальником ГУР МО в 2016 году.

Бурба закончил Национальную академию Службы безопасности Украины по специальности юрист. Долгое время работал в Службе безопасности Украины. Является участником боевых действий (АТО).

Буданов известен тем, что в апреле 2019 года на него совершили неудачное покушение — под его машину заложили мину. Исполнитель взрыва сам получил тяжелые телесные повреждения. После этого СБУ задержала группу российских диверсантов.