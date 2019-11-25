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Экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО

Новости » Политика     25.11.2019 - 14:28
Экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО
Фото: Юрий Бровченко (УНИАН)

Бровченко вышел из СИЗО после внесения залога

Бывший замминистра экономики Юрий Бровченко вышел из СИЗО после внесения залога 570 тыс. гривен. Об этом РБК-Украина сообщил его адвокат Сергей Стретович.

По его словам, залоговая сумма была внесена еще на прошлой неделе.

"Мой подзащитный уже не в СИЗО", - отметил Стретович.

Он также добавил, что в отношении Бровченко действует ряд ограничений, наложенных судом.

Напомним, в октябре Шевченковский районный суд Киева арестовал Бровченко с возможностью выхода под залог в размере 3,4 млн гривен. Позже залоговая сумма была снижена.

Бровченко подозревается в государственной измене. По данным следствия, он причастен к подписанию заведомо убыточного контракта с зарубежной компанией на поставку промышленной линии по производству крупнокалиберных артиллерийских снарядов на завод "Артем" на общую сумму более 16,5 млн долларов.

До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины расследует работу бывшего заместителя министра экономики на российские спецслужбы. Также сообщалось, что в данной схеме российская сторона использовала гражданина США.

Садовому попросят назначить 50 млн гривен залога, - источник
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