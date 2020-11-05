Экс-сотрудник НАБУ обвинил Сытника в сотрудничестве с фигурантами уголовных дел

Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник и другие высшие должностные лица бюро якобы передавали информацию о планируемых следственных действиях фигурантам расследований, что приводило к срыву спецопераций.

Об этом заявил руководитель подразделения детективов НАБУ в 2016-2020 годах Александр Кареев в эфире телеканала "Наш".

По его словам, он стал замечать "слив" информации о планируемых обысках, негласных следственных действиях в рамках уголовных производств, подыгрывание фигурантам уголовных производств, а также лоббирование их интересов, еще с 2017 года.

В качестве примера бывший руководитель подразделения детективов привел дело Романа Насирова, когда экс-руководителю ГФС НАБУ вручало подозрение и задерживало в "Феофании".

"В марте 2017 году я пришел в кабинет к Сытнику. Там находился руководитель управления внутреннего контроля. Я сообщил, что у меня есть информация из конфиденциальных источников, что накануне задержания господина Насирова высокое должностное лицо НАБУ "слило" информацию о планируемом дне задержания Насирова. Накануне задержания в ресторанном комплексе "Империя" служебное лицо НАБУ встретилось с бывшим руководителем оперативного управления ГФС и в ходе этой встречи сообщило о готовящейся спецоперации по задержанию Насирова. По этой причине Насирова задерживали не в кабинете, а в больничной койке в "Феофании". Также я сообщил, что, возможно, этому должностному лицу НАБУ ежемесячно передаются 50 тысяч долларов США от сотрудников ГФС для обеспечения "крышевания" и невмешательства НАБУ в коррупционные схемы ГФС. Также я сообщил, что этим должностным лицом НАБУ строится дом в коттеджном комплексе вип класса Riviera Village. Вместо того чтобы отреагировать на информацию о коррупции, Сытник все рассказал этому должностному лицу", - утверждает Кареев.

Экс-подчиненный Сытника утверждает, что директором НАБУ была создана некая системная коррупция, в которой мог участвовать как сам Сытник, так и должностные лица органов прокуратуры.

"Фигуранты расследования покушения на совершение рейдерского захвата агрохолдинга "Агрейн" обратились к жене Сытника - Анне, чтобы Сытник посодействовал остановке следствия. После этого на стороне фигурантов появился адвокат Денис Сидоренко, который вместе с Сытником работал в адвокатском объединении "Юридические гарантии". После этого детектив моего подразделения идет вручать повестку одному из руководителей органов прокуратуры, который тоже фигурировал в расследовании. В прокуратуре детектива восприняли как человека Сытника и в ходе разговора детектив узнал, что Сытник присылал Дениса Сидоренко к этому сотруднику прокуратуры с целью согласовать план противодействия расследованию, потому что должностные лица прокуратуры также были фигурантами уголовного производства", - заявил экс-руководитель подразделения детективов.

Александр Кареев утверждает, что о данных фактах сообщал письменно, что в последующем привело к его увольнению из бюро.

Напомним, ранее Александр Кареев выиграл в Окружном административном суде Киева дело, в рамках которого оспаривал свое незаконное увольнение.

Как известно, НАБУ пока не выполнило решение ни в части восстановления Кареева в должности, ни в части увольнении самого Сытника.