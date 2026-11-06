Екс-регіоналу Святашу в Швеції присудили есктрадицію до України, але він проситься в РФ

Суд у Швеції залишив під екстрадиційним арештом колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Дмитра Святаша, якого Україна вимагає видати для притягнення до відповідальності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

Водночас сам ексдепутат виступає проти повернення в Україну та заявляє, що хоче до Росії.

Що вирішив суд у Швеції

Окружний суд Аттунда залишив чинним рішення про екстрадиційний арешт Святаша. Його застосували на початку тижня на підставі запиту української сторони відповідно до шведського законодавства про екстрадицію.

Під час засідання прокурорка з національного підрозділу боротьби з міжнародною та організованою злочинністю просила суд підтвердити тимчасове затримання колишнього нардепа.

Вона послалася на запит України, в якому йдеться про підозри Святашу у низці злочинів, скоєних на українській території у період з 2008 до 2018 року.

Сам Святаш був присутній на засіданні. Його адвокат заперечував обґрунтованість підозр, виступав проти вимоги прокурорки та просив скасувати арешт. Також захист не погоджувався з тим, що існує ризик втечі ексдепутата.

За словами адвоката, Святаш не хоче повертатися в Україну та наполягає, що має намір виїхати до Росії.

Після розгляду аргументів сторін суд вирішив залишити екстрадиційний арешт у силі. Це рішення не підлягає оскарженню, однак протягом трьох тижнів Святаш може вимагати нового судового засідання для перегляду питання про арешт.

Також суд планує повідомити про своє рішення міністра юстиції Швеції. Наразі затриманого направили до слідчого ізолятора в Соллентуні, неподалік Стокгольма.

Що відомо про Святаша

Дмитро Святаш був народним депутатом України IV–VIII скликань. Він представляв, зокрема, "Партію регіонів".