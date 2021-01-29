Экс-президента Чехии оштрафовали за отказ носить маску

Фото: Вацлав Клаус (Chris Emil Janox)

Бывшего президента Чехии Вацлава Клауса оштрафовали на 10 тыс. крон (465 долларов). Он отказался носить маску в условиях распространения коронавируса.

Об этом сообщает телеканал CT24.

Штраф политику выписали за октябрьское нарушение. Осенью прошлого года он появился на мероприятии в честь годовщины образования республики без противоэпидемиологических средств.

"Экс-президент Вацлав Клаус оштрафован за то, что во время возложения цветов в честь Дня образования республики и во время последующего выступления не имел на себе противоэпидемической маски и принципиально отказывался надеть ее", - говорится в сообщении гигиенической службы Праги.

Это не первый штраф Клаусу. В ноябре 2020 года его также оштрафовали почти на 140 долларов за отказ надеть маску во время митинга.

Сам экс-президент выразил несогласие со штрафами и заявил об ущемлении своих прав.

Клаус занимал пост президента Чехии с 2003 по 2013 год. В декабре сообщалось, что президента Чили оштрафовали на 3,5 тыс. долларов за отсутствие маски на пляже. О нарушении в соответствующие инстанции заявил сам политик.

Напомним, правительство Чехии приняло решение об усилении карантина в стране с 27 декабря. В частности, будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. В продуктовых магазинах будет разрешена продажа только жизненно необходимых товаров. Школы откроются 4 января только для учеников первого и второго классов. Работа детских садов и специальных школ не будет прекращаться.

Также в Чехии было принято решение о продолжении чрезвычайной ситуации в стране до 22 января.