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Экс-президент Польши предостерег Зеленского от политического преследования Порошенко

Новости » Политика    14.09.2019 - 14:23
Экс-президент Польши предостерег Зеленского от политического преследования Порошенко
Фото: Александр Квасьневский (из открытых источников)

Квасьневский отметил, что политический реванш негативно повлияет на имидж Зеленского

Экс-президент Польши Александр Квасьневский предостерег президента Украины Владимира Зеленского от политического преследования своего предшественника Петра Порошенко. Об этом Квасьневский рассказал в интервью ВВС.

По словам Квасьневского, если Зеленский будет делать, что хочет, потому что это реванш, или потому что это понравится его избирателям, это будет плохо не только для Порошенко, это будет плохо прежде всего для Зеленского, потому пострадает его имидж молодого человека, который смотрит в будущее, который хочет создать современную демократическую страну.

"Будет понятно, что он занимается политическим реваншем, а как еще это назвать? Второй момент - если будет такой политический спектакль, то, конечно, мир не молчать. Мы это уже знаем со времени преследования Тимошенко (лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко - ред.). Порошенко был партнером, уважаемым партнером многих лидеров в Европе, они не будут сидеть и смотреть. Если это будет суд, если будут доказательства - это другое дело, но если это делается с политической мотивацией, то, конечно, все эти люди будут громко об этом говорить", - отметил он.

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