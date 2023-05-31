Екс-керівники спецслужби Югославії отримали тюремний термін

Міжнародний суд ООН у Гаазі виніс вирок колишнім керівникам спецслужби Югославії Йовіцу Станішевичу та Франку Симатовичу. Вони отримали по 15 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Станішевич та Симатович були керівниками спецслужби за часів, коли президентом Югославії був Слободан Мілошевич. Їх визнали винними у низці злочинів під час воєн у Хорватії та Боснії, які проходили на початку 1990-х років.

Відповідно до рішення суду, Станішевич та Симатович причетні до організації захоплення міста Босанські-Шамац (зараз Шамац, Боснія) сербськими збройними формуваннями. Після окупації міста там відбулися масові зґвалтування, грабежі та тортури боснійців та хорватів. Декілька цивільних загинули.

Примітно, що у 2013 році суд виправдав Станішевича та Симатовича через недостатню кількість доказів їхньої провини. Проте апеляційна інстанція оскаржила виправдувальний вирок, і справа була надіслана на новий розгляд.

Після цього у 2021 році підозрюваних визнали винними у сприянні Слободану Мілошевичу. Тоді вони отримали по 12 років ув'язнення. Цей вирок підсудні оскаржили, але зараз суд не лише підтвердив попереднє рішення, а й посилив покарання.

Війни в Хорватії та Боснії

Зазначимо, що на початку 1990-х років Боснія та Хорватія вирішили оголосити незалежність від Югославії. Після цього в країнах почалися війни, оскільки місцеві серби виступили проти незалежності держав.

Сербів у Хорватії та Боснії підтримала влада Югославії на чолі з Мілошевичем. Тоді на території новостворених держав почалися етнічні чистки.