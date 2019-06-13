ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экс-главу канцелярии премьера Польши осудили по делу Смоленской катастрофы

Новости » Общество    13.06.2019 - 15:50
Экс-главу канцелярии премьера Польши осудили по делу Смоленской катастрофы
Фото: смоленская катастрофа (из открытых источников)

Томаша Арабского признали виновным в том, что он, вопреки своим обязанностям, не принял мер для обеспечения безопасности визита Леха Качиньского

Суд в Польше признал экс-руководителя Канцелярии премьер-министра страны Томаша Арабского виновным в том, что он, вопреки своим обязанностям, не принял мер для обеспечения безопасности визита президента страны Леха Качиньского в Смоленск 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Польша".

Указано, что Арабский "разрешил пользоваться специальным воздушным транспортом, зная, что в Смоленске нет аэропорта, где может быть совершена посадка, что вызвало реальную опасность".

По решению суда он приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Секретарь канцелярии премьер-министра по тому же делу приговорена к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой на год, остальных обвиняемых суд оправдал.

Обвинение против экс-руководителя Канцелярии и других чиновников было выдвинуто в 2016 году. По словам адвоката Арабского, в обязанности его подзащитного не входили ни выбор места приземления, ни проверка состояния аэропорта.

Напомним, 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе самолета, разбившегося неподалеку от Смоленска, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский.

Недавно председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы близ Смоленска Антони Мацеревич заявил, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин смоленской катастрофы. 

 

НАБУ направило в суд дело Труханова Трамп анонсировал безвиз для Польши
Новости Украины ПольшаСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь