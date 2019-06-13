Экс-главу канцелярии премьера Польши осудили по делу Смоленской катастрофы

Фото: смоленская катастрофа (из открытых источников)

Томаша Арабского признали виновным в том, что он, вопреки своим обязанностям, не принял мер для обеспечения безопасности визита Леха Качиньского

Суд в Польше признал экс-руководителя Канцелярии премьер-министра страны Томаша Арабского виновным в том, что он, вопреки своим обязанностям, не принял мер для обеспечения безопасности визита президента страны Леха Качиньского в Смоленск 10 апреля 2010 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Польша".

Указано, что Арабский "разрешил пользоваться специальным воздушным транспортом, зная, что в Смоленске нет аэропорта, где может быть совершена посадка, что вызвало реальную опасность".

По решению суда он приговорен к 10 месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года. Секретарь канцелярии премьер-министра по тому же делу приговорена к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой на год, остальных обвиняемых суд оправдал.

Обвинение против экс-руководителя Канцелярии и других чиновников было выдвинуто в 2016 году. По словам адвоката Арабского, в обязанности его подзащитного не входили ни выбор места приземления, ни проверка состояния аэропорта.

Напомним, 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе самолета, разбившегося неподалеку от Смоленска, погибли 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский.

Недавно председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования авиакатастрофы близ Смоленска Антони Мацеревич заявил, что результаты исследований британской лаборатории подтвердили выводы польской подкомиссии по расследованию причин смоленской катастрофы.