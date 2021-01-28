Экс-главу IBU обвинили в получении взяток от России

Фото: этап Кубка мира в Тюмени в 2018 году (biathlonworld.com)

Ему вызывали проституток и организовывали поездки на охоту

Комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) выяснила, что бывший глава организации Андерс Бессеберг защищал интересы РФ в допинговых вопросах. В качестве компенсации он получал деньги и подарки из России.

Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

"Доказательства говорят о том, что Андерс Бессебрг постоянно занимался протекцией российских интересов во всем, что делал. У этого человека, по нашему мнению, не было этических ценностей и интересов для защиты чистого спорта", - говорится в отчете.

Комиссия предполагает, что бывший глава IBU пользовался услугами проституток, оплаченных российской стороной. Также ему подарили дорогие часы, оплачивали отпуск и охоту в России.

Сам Бессеберг в ходе допроса подтвердил контакт с проституткой в Москве в период с 2010 по 2014 год. Он не знает, кто оплачивал ее услуги, но полагает, что ее прислал кто-то из оргкомитета. Еще один эпизод был зафиксирован на этапе Кубка мира в Ханты-Мансийске в 2016 году.

Другие правила, которые нарушил бывший глава организации:

– Он позволил Александру Тихонову остаться вице-президентом IBU, несмотря на то, что на россиянина тогда было заведено уголовное дело.

– Не стал отстранять Тихонова от работы в организации после того, как тот пытался подкупить генерального секретаря Николь Реш, чтобы та скрыла допинговые случаи с Екатериной Юрьевой, Дмитрием Ярошенко и Альбиной Ахатовой в 2009 году.

– Не стал ничего делать, когда получил информацию о том, что бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов пытался купить голоса на выборах в конгресс IBU в 2014 году.

– Не реагировал должным образом на доклады Ричарда Макларена и Ричарда Паунда о допинге в российском спорте.

– Не стал переносить финальный этап Кубка мира из Тюмени в 2018 году, хотя об этом его просили многие члены организации.

В ходе расследования были собраны 70 тыс. документов и допрошены 60 человек. Комиссия полагает, что существуют достаточно достоверные и надежные доказательства причастности Бессеберга к нарушениям правил IBU.

Окончательное решение о санкциях должен принять независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit.

Напомним, Россию лишили права участия в международных соревнованиях на два года за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории.