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Экс-директор ЗТМК заявил, что предприятие намеренно банкротят

Запорожье, Вторник 13 октября 2020 13:55
Экс-директор ЗТМК заявил, что предприятие намеренно банкротят
Фото: ЗТМК в Запорожье (gmk.center)
Автор: РБК-Украина

Экс-генеральный директор Запорожского титано-магниевого комбината Владимир Сивак заявил, что предприятие намеренно банкротят его нынешние руководители, которые были назначены чиновниками Фонда государственного имущества Украины.

Об этом Сивак написал на своей странице в Facebook.

По его словам, 2 октября "Энергетическая компания "Перша линия постачання" подала иск в хозяйственный суд Запорожской области с требованием о банкротстве должника ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".

Ссылаясь на данные из системы онлайн-проверки компаний Youcontrol, бывший генеральный директор ЗТМК сообщает, что 14 августа 2020 года ЗТМК заключил контракт с этой энергокомпанией на поставку электроэнергии на 184 млн грн.

Ранее решением врио генерального директора ЗТМК Сергея Лубенникова предприятие перевело в качестве предоплаты ООО ЭК "Перша линия постачання" 1,5 млн гривен за оказание информационных и консультативных услуг.

"Теперь та же самая компания требует банкротства ЗТМК", - сообщает Сивак.

Экс-директор ЗТМК заявил, что предприятие намеренно банкротят

По словам бывшего генерального директора ЗТМК, уничтожение цехов завода, увольнение сотен высококлассных специалистов, сворачивание программ по обеспечению безопасности производства, создание прокладок для продажи титановой губки по заниженным ценам, а теперь еще и попытка признать ООО "ЗТМК" банкротом - все это звенья одной цепи.

"Когда будете в следующий раз слушать сказки про эффективных менеджеров главы ФГИ Сенниченко и радоваться продаже очередного отеля в центре Киева, не забудьте про пример ЗТМК", - призывает Сивак.

Напомним, ЗТМК - единственный в Европе производитель губчатого титана. В ООО "ЗТМК" 51% уставного капитала принадлежит государству, 49% - частной компании Tolexis Trading Limited (Республика Кипр), входящей в холдинг Group DF.

29 мая Фонд госимущества сменил руководителя комбината, уволив Владимира Сивака и назначив на его места Сергея Лубенникова.

Представители частного инвестора, компании Tolexis Trading Limited (Республика Кипр), не смогли принять участие во внеочередном собрании акционеров из-за ограничений, связанных с карантинными мерами. Частный акционер ООО "ЗТМК" назвал собрание акционеров и все его решения незаконными. В данный момент назначение Сергея Лубенникова руководителем ЗТМК оспаривается в судах.

Как писало РБК-Украина, в сентябре Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту растраты имущества ООО "ЗТМК" в пользу третьих лиц и нанесения вреда предприятию в особо крупных размерах нынешним менеджментом предприятия.

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