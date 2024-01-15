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Екс-чиновницю з паспортом РФ можуть поновити на посаді: у Мін'юсті відреагували

Понеділок 15 січня 2024 17:36
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Екс-чиновницю з паспортом РФ можуть поновити на посаді: у Мін'юсті відреагували Фото: Марина Прилуцька, колишня чиновниця Мін'юсту України (facebook.com/centraljust)
Автор: Іван Носальський

Міністерство юстиції України вирішило в суді протистояти відновленню на посаді екс-чиновниці, яка має російський паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мін'юст у Facebook та "Судову газету".

Як зазначили у "Судовій газеті", йдеться про Марину Прилуцьку, яка раніше була заступником начальника Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції - начальницею Управління забезпечення примусового виконання рішень у Київській області.

У Мін'юсті наголошують, що шлях до поновлення колишньої чиновниці на посаді відкрив Верховний суд. 9 січня колегія суддів Касаційного адміністративного суду ВС у складі судді-доповідача Андрія Жука, суддів Наталії Мартинюк та Жанни Мельник-Томенко скасувала постанову Шостого апеляційного суду про законність звільнення громадянки РФ з посади.

Справу знову направили до Шостого апеляційного суду для розгляду.

Як зазначають у Мін'юсті, у СБУ з'ясували, що колишня чиновниця добровільно отримала російський паспорт.

Спочатку вона, за даними правоохоронців, 13 березня 2014 року прибула до Ялти, де зареєструвала своє місце проживання. Вже після окупації вона відвідала Крим повторно та отримала паспорт РФ на підставі реєстрації.

"Під час перебування в АР Крим, за даними СБУ, екс-чиновниця мала контакти зі співробітниками ФСБ РФ", - уточнили в Мін'юсті.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у тимчасово окупованому Мелітополі росіяни змушують "чиновників", які мають російський паспорт, відмовитися від українського громадянства.

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