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"Экополис ХТЗ" Ярославского станет платформой для развития авиационных и космических разработок

Новости » Телеком & IT     10.06.2020 - 17:11
"Экополис ХТЗ" Ярославского станет платформой для развития авиационных и космических разработок
Фото: во время подписания меморандума (пресс-служба)

Среди целей меморандума - разработка, проектирование и производство авиационной, ракетно-космической и спутниковой техник

Бизнес-парк нового поколения "Экополис ХТЗ", входящий в группу DCH Александра Ярославского, будет содействовать коммерческому использованию разработок и технологий Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт".

Об этом говорится в меморандуме, подписанном управляющей компанией бизнес-парка "Экополис ХТЗ" и ХАИ, передает РБК-Украина.

Среди целей меморандума – разработка, проектирование и производство авиационной, ракетно-космической и спутниковой техники. Помимо этого, бизнес-парк "Экополис ХТЗ" будет помогать искать бизнес-партнеров для ХАИ в сфере разработок для проектирования и модернизации газотурбинных установок, систем управления и радиоэлектронного оборудования.

Отмечается, что согласно заключенному меморандуму разработки, адаптацию и дальнейшее индустриальное внедрение специалисты и ученые из ХАИ могут проводить на базе технопарка "Экополис ХТЗ".

Напомним, ранее бизнес-парк "Экополис ХТЗ" подписал аналогичные меморандумы о совместном поиске партнеров с другими основными научно-технологическими центрами Харькова: Харьковским университетским консорциумом ведущих вузов города, Национальным научным центром "Харьковский физико-технический институт", Национальным научным центром "Институт почвоведения и агрохимии им. А. Н. Соколовского".

Научно-исследовательские центры Харькова совместно с бизнес-парком "Экополис ХТЗ" нацелены на поиск коммерческих партнеров для разработок в научно-технологической сфере и сфере прикладных технологий для дальнейшей совместной реализации этих проектов. Меморандумы закладывают базу для развития сотрудничества между бизнесом и наукой в рамках деятельности харьковского технопарка Ярославского, который станет центром развития наукоемких производств, а также исследовательской и R&D-деятельности для внедрения инновационных технологий и решений.

Многоотраслевой бизнес-парк нового поколения "Экополис ХТЗ" - долгосрочный инвестиционный проект группы DCH Александра Ярославского на основе площадей Харьковского тракторного завода (ХТЗ). В Харькове будет создана инновационная деловая, исследовательская и производственная экосистема мирового уровня.

Плановый объем инвестиций в размере $1 млрд создаст в Украине не менее 10 тыс. современных рабочих мест благодаря развитию индустриального парка, IT-кластера, медицинского центра, логистического и торгового комплексов, агротехнологического кластера, а также исследовательского (R&D) и образовательного центров. Согласно заявлениям представителей горсовета "Экополис ХТЗ" является якорным проектом стратегии Харькова на ближайшее десятилетие.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Александр ЯрославскийХарьков
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