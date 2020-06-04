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"Экополис ХТЗ" Ярославского назван якорным проектом стратегии развития Харькова

Новости » Телеком & IT     04.06.2020 - 20:07
"Экополис ХТЗ" Ярославского назван якорным проектом стратегии развития Харькова
Фото: Виталий Баранников во время заседания рабочей группе (пресс-служба)

К концу текущего года будет готов мастер-план проекта, после чего сразу начнутся проектировочно-строительные работы

Бизнес-парк нового поколения "Экополис ХТЗ", который реализует группа DCH Александра Ярославского, включен в проект стратегии развития Харькова на 2020-2030 гг. Кроме того, "Экополис ХТЗ" назван якорным проектом этого документа.

Об этом заявил секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, передает РБК-Украина.

Сообщается также, что директор управляющей компании "Экополис ХТЗ" Виталий Баранников вошел в состав рабочей группы по разработке стратегии развития Харькова.

"На данный момент мы пригласили международные компании для разработки коммерческой концепции проекта: Cushman&Wakefield, а также компанию EGIS (Франция) и ее архитектурное бюро 10 Design (Великобритания) для разработки архитектурной концепции и генерального плана проекта. Параллельно мы активно привлекаем резидентов в бизнес-парк. Уже подписан на высшем уровне в присутствии мэра Харькова меморандум с крупной китайской телекоммуникационной компанией ZTE. Сотрудничаем с рядом научных и образовательных учреждений Харькова. И, кроме того, ведутся активные переговоры с глобальными высокотехнологическими компаниями - Alibaba, Huawei, Cisco и др.", - заявил Баранников во время заседания рабочей группы.

&quot;Экополис ХТЗ&quot; Ярославского назван якорным проектом стратегии развития Харькова

По его информации, к концу текущего года будет готов мастер-план проекта, после чего сразу начнутся проектировочно-строительные работы.

Напомним, бизнес-парк "Экополис ХТЗ" разместится на территории Харьковского тракторного завода после глубокого редевелопмента его территории. Сам ХТЗ останется ядром индустриальной части бизнес-парка.

Плановый объем инвестиций в размере $1 млрд позволит создать в Харькове не менее 13 тыс. рабочих мест благодаря развитию индустриального парка, IT-кластера, медицинского центра, логистического комплекса и торгового кластера, агротехнологического кластера, а также исследовательского (R&D) и образовательного центров.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины DCH ГруппаАлександр ЯрославскийХарьков
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