Економіст пояснив, як регуляторний тиск може залишити українців без ліків
Скорочення аптек, спричинене повною забороною маркетингових угод та загальним регуляторним тиском, може обернутися системною кризою на ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економіста, члена "Економічного дискусійного клубу" Ігоря Гарбарука.
"На ринку лікарських засобів у багатьох аспектах схожа ситуація. Внесення дисбалансу у взаємодії між виробниками фармпрепаратів та аптечних мереж на 100% завершиться здорожчанням препаратів та суттєвим погіршенням рівня надання послуг для кінцевого споживача. Зустрічаю думки, що такої кількості аптек, як на сьогодні, не потрібно, і їх можна спокійно скоротити, а взаємовідносини щодо оплат маркетингових платежів законодавчо прибрати, і ніби це призведе до зменшення ціни кінцевої реалізації лікарських препаратів. У теорії можливо й так - принаймні можна тішитися цією думкою. На практиці буде все по іншому", - зазначив він.
Гарбарук описав досить типову ситуацію з аптеками у місті, коли поруч розташовано шість-сім аптек. Кожна з них обслуговує свою категорію клієнтів.
"Давайте уявімо ситуацію, що ухвалюється рішення про закриття шести з семи цих аптек, абсолютно жодних маркетингових платежів і відміна додаткових послуг. До чого це призведе: по-перше, стабільно великі черги в годину пік (навіть якщо буде декілька працівників), незадоволення знервованих очікуванням людей, розповсюдження вірусних захворювань завдяки їхнім носіям, які будуть знаходитися у цих чергах в умовах обмеженого простору; по-друге, автоматичне зниження надання послуг - конкуренції немає, клієнт все одно прийде тільки до нас, відповідно, навіщо напружуватися; по-третє, скорочення, а, можливо, і повна відміна всіляких додаткових послуг", - зазначає експерт.
За його словами, крім прямої шкоди для пацієнтів, наслідки матимуть і економічний вимір. Закриття аптек означатиме втрату робочих місць, скорочення податкових надходжень до місцевих бюджетів і втрату прибутків для постачальників, логістичних компаній і орендодавців.
"У підсумку - ціни на лікарську продукцію виростуть, якість надання послуг знизиться, фінансово втратять усі - від людей до держави. І якщо хтось з виробників фарми думає, що він від цієї ситуації виграє, він точно помиляється. Тому що, коли споживачів їхньої продукції, фізично стане менше і їхні препарати стабільно будуть дорожчати, людям буде все одно: купувати місцевий продукт чи імпортний, вони куплять імпортний, і гроші українців вчергове будуть годувати закордонних виробників лікарських засобів", - наголосив Гарбарук.
Економіст закликав владу діяти зважено та залучати фахівців до формування рішень, які впливають на критичну інфраструктуру охорони здоровʼя.
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