ua ru
Сб, 18 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Економіка України не готова до росту тарифів на електроенергію: думка експерта

Новость на русском →
Україна , Субота 18 березня 2023 09:30
Економіка України не готова до росту тарифів на електроенергію: думка експерта Фото: Україна до підвищення тарифу на електропостачання не готова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Економіка України не готова до підвищення тарифів на електропостачання, оскільки її ВВП за минулий рік обвалився на 30%. Це означає різкий ріст рівня безробіття, а високі ціни на тарифи можуть викликати ще більший колапс на енергетичному рівні й викликати соціальну напругу.

Про це РБК-Україна повідомив аналітик енергетичних ринків Максим Білявський, йдеться в матеріалі "Тарифи на низькому старті. Що буде з цінами на комуналку в Україні".

Аналітик вважає, що вийти із такої ситуації можна саме тоді, коли збільшиться профіцит електропостачання. Тоді можна відновити его експорт на ринки Європейського союзу. Отримані доходи разом з допомогою від зарубіжних партнерів можна залишати у спеціальному фонді для відновлення й ремонту пошкодженої інфраструктури.

"Давайте дивитися правді у вічі, у нас до війни була критична ситуація за показником енергетичної бідності. А зараз вона набагато погіршилась. Проблему можна вирішити за рахунок матеріальної підтримки та інших заходів. Тому потрібно шукати баланс між програмою ремонтів та фінансовим забезпеченням галузі", - зазначив експерт у розмові з РБК-Україна.

Білявський припускає можливість зростання тарифів для платоспроможних категорій, які споживають понад 300 кВт на місяць. Щодо решти, то перегляд просто не спрацює у воєнний час. Особливо за відсутності механізму отримання монетизованих субсидій.

Додамо, що на ринку електроенергії України діє механізм спеціальних зобов'язань. Завдяки цьому для побутових споживачів діють тарифи: 1,44 гривні за кВт*год, якщо споживається менше 250 кВт*год на місяць і 1,68 гривень за кВт*год, якщо споживається більше. Згідно з рішенням уряду від жовтня 2022 року, такі ціни збережуться щонайменше до 31 березня 2023-го.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, які комунальні послуги точно не подорожчають.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
інфраструктура комуналка Електроенергія Тарифи
NEWS
ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
ЗСУ "приземлили" 14 БПЛА та знищили 880 окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати
Дмитро Левицькийредактор ленты новостей Коли Україна вступить до Євросоюзу і які вимоги Брюсселя ще треба виконати