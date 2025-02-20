У Єгипті вперше за понад 100 років виявили гробницю фараона

У Єгипті недалеко від міста Луксор, спільна єгипетсько-британська місія ідентифікувала стародавню гробницю царя Тутмоса II. Це стало першим виявленням гробниці фараона за більш ніж 100 років.

Про це заявили в Міністерстві туризму і старожитностей Єгипту, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявили в міністерстві, гробниця Тутмоса II, що розташована на захід від Долини царів, була останньою втраченою гробницею царів 18-ї династії Єгипту і першою царською гробницею, виявленою після гробниці Тутанхамона в 1922 році.

"Археологи змогли ідентифікувати гробницю завдяки знайденим на місці алебастровим посудинам, на яких було викарбувано імена царя Тутмоса II і його дружини цариці Хатшепсут, однієї з небагатьох жінок, які правили Єгиптом", - пише Reuters.

Крім того, у заяві йдеться про те, що археологи виявили частини його похоронних меблів, а також шматки розчину з синіми написами, жовтими зірками і релігійними текстами.

Однак через повінь незабаром після смерті короля, гробниця загалом не збереглася. Є ознаки того, що більша частина її вмісту була переміщена, і зараз ведуться роботи з її вилучення.