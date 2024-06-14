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"Едмонтон" програв "Флориді" третій фінальний матч Кубка Стенлі: відео

Едмонтон, П'ятниця 14 червня 2024 10:55
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"Едмонтон" програв "Флориді" третій фінальний матч Кубка Стенлі: відео Фото: Александер Барков (у центрі) відзначився сам і асистував партнеру (sports.yahoo.com)
Автор: Антон Федорців

"Едмонтон Ойлерз" зазнали прикрої домашньої поразки від "Флориди Пантерз" у фінальній серії Національної хокейної ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

НХЛ, Кубок Стенлі, фінал

"Едмонтон" – "Флорида" – 3:4 (0:1, 1:3, 2:0); серія – 0:3

Шайби: Фогеле, 21:49, Броберг, 46:02, Маклауд, 54:43 – Райнхарт, 18:58, Тарасенко, 29:12, Беннетт, 33:57, Барков, 35:31

Флоридці відкрили рахунок під завісу першого періоду. Барков відібрав шайбу біля правого борту та віддав ліворуч на Форслінга. Той кинув у напрямку воріт, а Райнхарт вдало підставив ключку під постріл партнера.

"Нафтовики" відігралися на старті другої 20-хвилинки, коли Фогеле холоднокровно реалізував вихід 1 в 0. Однак, "Пантерз" оформили три шайби у відповідь до кінця періоду. Спершу Тарасенко скористався необачним виходом Скіннера з воріт. Далі Нерс втратив шайбу, а Беннетт кинув під поперечину з близької відстані. Потім Барков у контратаці кинув під блокер голкіперу.

"Едмонтон" зібрав волю в кулак і повернувся в гру під час фінального відрізка. Для початку Броберг із рикошетом від оборонця завершив затяжнку атаку господарів. А згодом Маклауд перед воротами підставив ключку під дальній кидок Кулака. Проте, зрівняти рахунок "Ойлерз" так і не зуміли.

Отже, "Флорида" здобула третю перемогу в серії до чотирьох. Тепер кожен наступний матч може стати останнім у цьогорічному Кубка Стенлі. Перша спроба "Пантерз" здобути трофей відбудеться в Альберті в ніч проти неділі, 16 червня.

До слова, раніше збірна Чехії стала чемпіоном світу вперше за 14 років.

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