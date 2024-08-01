Єдиний метод стимулювати вантажні залізничні перевезення - це знизити тариф, - експерт

Для того, аби підтримувати українських виробників, стимулювати виробництво, а отже, і обсяги перевезень, Укрзалізниця має знижувати тарифи на перевезення. Це буде дійсно далекоглядний хід, який допоможе розвинути економіку.

Про це заявив генеральний директор транспортно-експедиторської компанії "Вертикаль" Олег Бурлаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " ЦТС ".

Він підкреслив, що знижка в 30% на експортні тарифи при відправленні вантажів з областей, наближених до зони бойових дій, яку запровадила "Укрзалізниця", стала гарним стимулом для підтримки аграріїв. Тепер задача монополіста – масштабувати цей підхід на всіх експортерів.

"Це дійсно далекоглядний хід, спрямований на підтримку аграріїв, і це повинно бути масштабовано на територію всієї нашої країни. А високий сезонний попит на спеціалізовані вагони УЗ перевізник може регулювати вагонною складовою, отримуючи додаткові кошти від підвищеного попиту", - пояснив Бурлаченко.

Раніше бізнес-асоціації заявили, що чекають від "Укрзалізниці" зниження вантажних тарифів, оскільки останніми роками тарифи на перевезення вантажів залізницею критично зростали, причому ці безпрецедентне підвищення взагалі не обговорювалося з бізнесом.

Водночас, всі були переконані, що як тільки УЗ відновить обсяги перевезень, драконівські тарифи знизять. Але вантажна база УЗ в першому півріччі 2024 року виросла на +65%, а тарифи так і не знизили.