EBA призывает Раду запретить импорт тока из России и Беларуси

Европейская бизнес-ассоциация (EBA) призывает Верховную раду безотлагательно принять законопроект №5208-1 о запрете на импорт электроэнергии из России и Беларуси и обязательную интеграцию в энергосистемы ЕС до 2023 года.

Об этом говорится в заявлении Европейской бизнес-ассоциации.

"Бизнес-сообщество Европейской бизнес-ассоциации выражает поддержку законопроекта № 5208-1 как такового, что будет способствовать энергетической независимости Украины. Надеемся, что законопроект будет поддержан на этой неделе парламентариями", - говорится в заявлении ассоциации.

Этот законопроект вводит ограничения по доступу к пропускной способности межгосударственных сечений для коммерческого импорта электроэнергии из Белоруссии и России и вводит условия для интеграции украинской энергосистемы с системой ENTSO‐E.

В Европейской бизнес-ассоциации подчеркнули важность введения ограничений на коммерческие перетоки не только напрямую из России, но и из Белоруссии, через которую российская электроэнергии поступает в Украину транзитом.

Напомним, накануне призвала депутатов поддержать законопроект №5208-1 о запрете импорта тока из Беларуси и России также Международная торговая палата (ICC Ukraine).

Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, затраты на импорт превысили 900 млн грн.

18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Основным импортером из Беларуси выступает компания "Днепросталь-Энерго" олигарха Виктора Пинчука.