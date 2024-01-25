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Є 15 хвилин. В НБУ вказали на важливий нюанс при купівлі доларів

Україна, Четвер 25 січня 2024 10:47
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Є 15 хвилин. В НБУ вказали на важливий нюанс при купівлі доларів Фото: Обмін валют можна скасувати протягом 15 хвилин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Положення про здійснення операцій із валютними цінностями НБУ передбачає, що від обміну валют можна відмовитися протягом 15 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз’яснення Національного банку України (НБУ).

"Ви можете провести зворотну валютно-обмінну операцію упродовж 15 хвилин після обміну. Але лише якщо маєте квитанцію чи розрахунковий документ", - йдеться в роз'ясненні.

Валюта в Україні

Зазначимо, що іноземна валюта залишається пріоритетною формою заощаджень для українців. Станом на 1 жовтня 2023 року фінансові активи громадян та бізнесу у вигляді готівкової іноземної валюти досягли 116 млрд доларів (+8 млрд доларів з початку року).

Лише у листопаді 2023 року банки ввезли в Україну готівкових доларів та євро більш ніж на 1 млрд доларів.

У грудні 2203 року українці купили в банках рекордний за 11 років обсяг валюти - 1,026 млрд доларів.

Всього за 2023 рік українці продали 18,222 млрд доларів і купили 23,015 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 4,793 млрд доларів.

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