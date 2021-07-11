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Джокович выиграл Уимблдон. Он повторил рекорд Надаля и Федерера по титулам Большого шлема

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Лондон, Воскресенье 11 июля 2021 19:47
Джокович выиграл Уимблдон. Он повторил рекорд Надаля и Федерера по титулам Большого шлема Фото: Новак Джокович (twitter.com/Wimbledon)
Автор: Роман Тверденко

Первая ракетка мира Новак Джокович триумфовал на Уимблдоне-2021. В финале он победил итальянца Маттео Берретини в четырех сетах.

Подробности матча - в материале РБК-Украина.

Первый сет прошел в упорной борьбе и определить победителя удалось лишь на тай-брейке. В нем успешнее был итальянец Берретини - 7:6 (7:4 счет по розыгрышам на тай-брейке).

Дальше Джокович переломил ход игры и взял ситуацию под контроль. Берретини упорно боролся, но сербу удалось выиграть три последующих сета - дважды по 6:4 и 6:3 в финальной партии.

Для Новака это шестой титул на Уимблдоне, а также 20-я победа на турнирах Большого шлема. По этому показателю он сравнялся с Роджером Федерером и Рафаэлем Надалем. Больше всего у Джокович побед на Аустралина Оупен - 9 триумфов. На Уимблдоне - 6, на Ролан Гаррос - 2, на US Open - 3.

В этом году Джокович триумфовал также на Аустралиан Оупен и Ролан Гаррос. Во второй раз в карьере серб близок к тому, чтобы за один год выиграть все турниры Большого шлема. Теперь ему предстоит победить на US Open. Впервые он мог взять Большой шлем за год в 2011 году. Тогда для этого ему не хватило победы на грунтовом Ролан Гаррос.

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