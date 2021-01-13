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В двух областях Украины проводят недостаточное количество тестов на COVID

Украина, Среда 13 января 2021 10:59
В двух областях Украины проводят недостаточное количество тестов на COVID
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине в двух областях проводят недостаточное количество тестирований на коронавирус. В Закарпатской и Львовской областях делают 46,4 и 47,5 тестов соответственно при норме 48 на 100 тысяч населения.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В среднем в Украине проводят 90,1 тестирование на COVID-19. Больше всего тестов делают в Киеве - 256,1.

При этом в стране продолжает снижаться динамика заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 13 января на 100 тысяч населения этот показатель составляет 224,5. Это в 5,6 раза больше нормы, которая составляет 40. Самая плохая ситуация в Запорожской области - 365,4. В Киеве данный показатель составляет 312,1. Самая лучшая ситуация в Кировоградской области - 79,5.

Также в Украине нет ни одной области, где больничные койки для пациентов с коронавирусом заполнены более чем на 50%. В среднем по стране заполнены 32,9% коек. Всего введено 66 260 таких кроватей.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 6409 новых случаев COVID-19. Больше всего новых случаев в Киеве, Запорожской и Харьковской областях.

Также РБК-Украина писало, что с середины декабря в Украине еженедельное количество проведенных ПЦР-тестов сократилось на 36%.

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