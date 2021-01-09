В двух городах Китая вновь ввели жесткий карантин из-за COVID

Фото: люди в масках (flickr.com/asiandevelopmentbank)

Власти Китая ввели в двух городах к югу от Пекина ужесточенный карантин. В частности, жителей призвали оставаться дома в течение семи дней.

Об этом сообщает Associated Press.

В города Шицзячжуан и Синтай ограничили количество людей, которые могут посещать общины и деревни, а также запретили собрания.

Власти провинции Хэбэй сообщила о 14 подтвержденных случаях коронавируса за последние сутки, в результате чего общее число случаев продолжающейся вспышки достигло 137.

Кроме того, теперь власти Пекина требует от работников из провинции Хэбэй предоставлять подтверждение трудоустройства в столице и отрицательный тест на коронавирус при въезде в город.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время группа экспертов ВОЗ из десяти человек должна прибыть в Китай для исследования происхождения коронавируса. При этом визит планируется на фоне разговоров о возможном сокрытии, заговоре или обмане со стороны Китай относительно происхождения COVID-19.

Кроме того, в США обвиняли ВОЗ в не предоставлении достаточного количества информации о миссии в Китай для выяснения происхождения коронавируса.