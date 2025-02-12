Двоє застряглих на МКС астронавтів NASA можуть повернутися на Землю раніше

Двоє астронавтів NASA, які 5 червня 2024 року застрягли на Міжнародній космічній станції (МКС), можуть повернутися на Землю раніше, ніж планувалося. Повернення може відбутися в середині березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як пише видання, у вівторок Космічне агентство оголосило, що SpaceX змінить капсули для майбутніх польотів астронавтів, щоб повернути Бутча Вілмора і Суні Вільям додому вже в середині березня, а не наприкінці березня або ж у квітні. Це скоротить принаймні пару тижнів їхнього тривалого перебування на міжнародній Космічній станції, яке минулого тижня досягло восьмимісячної позначки.

Льотчики-випробувачі мали повернуться в червні на капсулі Starliner компанії Boeing після тижневого тестового польоту до МКС. Однак під час місії у Starliner виникли серйозні технічні проблеми, включно з витоками гелію і несправностями двигунів. Через це NASA вирішила не ризикувати життями астронавтів і повернути капсулу порожньою - без екіпажу.

Астронавти залишилися на МКС, а їхнє повернення NASA стало організовувати за допомогою SpaceX. Однак через затримки з підготовкою нового корабля Crew Dragon місія Вілмора і Вільямса затягнулася.

У підсумку NASA вирішила використовувати вже перевірену капсулу Crew Dragon, і тепер запуск заплановано на 12 березня. Цей корабель уже передали приватній команді, яка очікує на запуск цієї весни.

Як пише AP, під час цієї операції NASA воліє спочатку відправити новий екіпаж на станцію, перш ніж повертати старий. Він включатиме двох астронавтів NASA, одного японського астронавта і одного російського.

Остання зміна в планах Космічного агентства відбулася через два тижні після того, як космічне агентство заявило, що працює максимально оперативно над поверненням Вілмора і Вільямс якомога швидше. За день до цього президент США Дональд Трамп і глава SpaceX Ілон Маск пообіцяли прискорити повернення астронавтів.