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Дві мети. Кулеба пояснив, навіщо РФ хотіла влаштувати шпигуна в Гаазький суд

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Київ, Четвер 05 січня 2023 14:40
Дві мети. Кулеба пояснив, навіщо РФ хотіла влаштувати шпигуна в Гаазький суд Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Росія хотіла влаштувати власного шпигуна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, переслідуючи дві цілі. Аби мати доступ до інформації МКС та впливати на процеси ізсередини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю арабському каналу Al Aan TV.

"У цій історії Росія має дві мети: отримати доступ до інформації, до файлів, побачити, якою саме інформацією володіє МКС. Друга, більш амбітна мета - впливати на позицію МКС зсередини", - розповів він.

Кулеба наголосив, що ця історія не єдина - РФ у всьому світі намагається впроваджуватись у міжнародні організації, купувати експертів та лідерів думок, щоб змінити суспільне сприйняття агресії проти України на свою користь.

Крім того, глава МЗС додав, що збирання доказів з багатьох випадків військових злочинів, скоєних росіянами в Україні, не потребує великих зусиль, оскільки самі окупанти не надто намагалися "замітати за собою сліди".

Нагадаємо, влітку цього року стало відомо, що російський розвідник намагався влаштуватися стажером до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі, який займається зокрема розслідуванням воєнних злочинів РФ в Україні. Втім, його спіймали.

Також виявилося, що Росія планувала влаштувати свого шпигуна в МКС на початку повномасштабного вторгнення на територію України, однак їй не вдалося цього зробити.

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