Дві країни ЄС гальмують заморожування російських активів, - Reuters

Греція та Мальта відстають від інших країн Європейського Союзу у заморожуванні російських активів, на які поширюються санкції через війну Москви проти України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На сьогоднішній день 27 країн ЄС повідомили про заморожування близько 20,3 млрд євро російських активів, які перебувають під санкціями, при цьому Італія, Ірландія, Франція, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Люксембург та Австрія повідомили про дії на загальну суму понад мільярд євро.

Згідно з документом Європейської комісії майже кожна інша країна ЄС заморозила активи на мільйони доларів.

Для порівняння, Греція повідомила блок лише про заморожування активів на суму 212 тисяч євро, а Мальта - на 147 тисяч євро.

"Це трохи дивно. Або їх мало, або вони не виконують своєї роботи. Або вони щось зробили, але не повідомили нам, хоча мали шанси", - сказав представник ЄС на умовах анонімності.

Через понад 10 місяців після нападу Росії на Україну ЄС включив до чорного списку близько 1300 осіб та 120 організацій. Також запроваджено економічні санкції, які охоплюють торгівлю, транспорт, енергетику, банківську справу, засоби масової інформації та оборонний сектор.

Цього року увага ЄС звернена на те, як слід конфіскувати заморожені російські активи та витратити їх на відновлення України. Йдеться також про актив російського центрального банку в Європі на суму близько 300 млрд євро.

Існує мало юридичних прецедентів, і деякі держави-члени висловлюють серйозне занепокоєння щодо подальших судових позовів, тоді як інші кажуть, що передача активів на користь України була б правильним рішенням. У зв'язку з цим ЄС також працює над тим, щоб обхід санкцій став кримінальним злочином у всіх державах-членах, чого наразі немає.

Представник ЄС сказав, що найвище керівництво блоку має мати можливість оголосити про прогрес із цих питань, коли вони вирушать до Києва на саміт ЄС-Україна 3 лютого.