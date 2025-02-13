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Два додаткових блоки ХАЕС покликані усунути дефіцит електроенергії в Україні, але опозиція критикує проєкт, – NYT

Четвер 13 лютого 2025 10:33
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Два додаткових блоки ХАЕС покликані усунути дефіцит електроенергії в Україні, але опозиція критикує проєкт, – NYT Фото: два додаткових блоки ХАЕС покликані усунути дефіцит електроенергії в Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Два додаткових атомних енергоблоки на Хмельницькій АЕС покликані усунути дефіцит потужності в Україні, що виник внаслідок війни та окупації найбільшої в Європі Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Верховна Рада днями ухвалила законопроєкт, що дозволяє державній компанії "Енергоатом" придбати два невикористані ядерні реактори ВВЕР-1000 у Болгарії. Їх планується встановити на уже готових на 80% та 25% енергоблоках Хмельницької атомної електростанції (ХАЕС).

Як заявив міністр енергетики Герман Галущенко, розширення атомної енергетики є «єдиним реалістичним рішенням» для подолання енергетичної кризи. За його словами, використання готових реакторів дозволить швидше ввести їх в експлуатацію порівняно з будівництвом нових енергоблоків.

Заплановане розширення ХАЕС покликане компенсувати втрату генеруючих потужностей через окупацію Запорізької АЕС, а також значні руйнування теплової та гідроенергетики внаслідок російських атак.

Водночас представники опозиції висловлюють сумніви щодо доцільності проєкту. Вони вважають, що його реалізація займе багато років, а кошти Енергоатому можна було б спрямувати на негайні заходи з відновлення енергомережі.

Президент Володимир Зеленський як і МАГАТЕ підтримали добудову Хмельницької атомної електростанції, яка повинна посилити енергетичну безпеку країни.

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Хмельницкая АЭС Електроенергія
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